Haberler Yaşam Haberleri Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 22.11.2023

Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

ABBAS ÇAKAR
Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti
KOCAELİ'NİN Çayırova ilçesinde yaşayan Kezban Göksu, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdiği eşi Bahri Göksu'yu terk ederek, oğlu Salih Göksu'nun yanında kalmaya başladı. Dün sabah oğlunun Akse Mahallesi'ndeki evine gelen Bahri Göksu, boşanmaktan vazgeçmesini istediği eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayı çıkaran Bahri Göksu, eşine ve kedisine engel olmaya çalışan oğluna kurşun yağdırdı. Eve gelen ekipler, Kezban Göksu'nun öldüğünü belirledi. Yaralı olan Salih Göksu ise yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan ve aynı sitede bulunan evine giden Bahri Göksu (58), burada eşini öldürdüğü tabancayla intihar etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA