Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

KOCAELİ'NİN Çayırova ilçesinde yaşayan Kezban Göksu, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdiği eşi Bahri Göksu'yu terk ederek, oğlu Salih Göksu'nun yanında kalmaya başladı. Dün sabah oğlunun Akse Mahallesi'ndeki evine gelen Bahri Göksu, boşanmaktan vazgeçmesini istediği eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayı çıkaran Bahri Göksu, eşine ve kedisine engel olmaya çalışan oğluna kurşun yağdırdı. Eve gelen ekipler, Kezban Göksu'nun öldüğünü belirledi. Yaralı olan Salih Göksu ise yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan ve aynı sitede bulunan evine giden Bahri Göksu (58), burada eşini öldürdüğü tabancayla intihar etti.