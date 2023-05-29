Burdur’daki cinayette yeni gelişme: Susma hakkını kullandı

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuk sahibi Ayşe ve İsmail Işık çifti arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' diye tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti. İsmail Işık vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek, ambulans istedi. Adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Işık'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.