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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Bursa itfaiyecilerine ağladı

Bursa itfaiyecilerine ağladı

Kaza için yardıma koşan 4 itfaiyeci, araçlarının şarampole uçması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit itfaiyecilerin cenazesinde gözyaşı sel oldu. Aydın Doğru’nun 13 yaşındaki oğlu Halit herkesi ağlattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Orhaneli İtfaiyesi'nde görevli ekipleri, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Nalınlar Mahallesi orman deposu mevkiinde yaralamalı trafik kazasına için yola çıktı. Kaza yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. Araçtaki itfaiye çavuşu İsmail Kaya (39), itfaiye eri Sinan Amil (37), itfaiye destek personeli Aydın Doğru (42) ve Yunus Akşit'in (37) hayatını kaybetti.



GEÇİCİ GÖREVLE GITMIŞTI
Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Kaya'nın 13 yıldır, 2 çocuk babası Aydın Doğru'nun 4 yıldır, evli ve 2 çocuk babası Sinan Amil'in 14 yıldır, bekar olan Yunus Akşit'in ise 4 yıldır itfaiyede görev yaptığı belirtildi. Yunus Akşit'in babasının da 41 yaşınayken trafik kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi. Sinan Amil'in asıl görev yerinin Zafer İtfaiye grubu olduğu, Orhaneli'de geçici olarak görevlendirildiği ifade edildi.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'
Kazada hayatını kaybeden itfaiyeciler için dün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Acımız büyük. Dün sırf bu memleketin ihtiyaçları için sel, yangın, trafik kazası, arama kurtarma ve her türlü sıkıntıya müdahale eden arkadaşlarımız sabah 7-8'de evlerinden çıktılar ve görevleri başındaydılar. Acıyı tarif etmek gerçekten mümkün değil. 4'ünü de yakından tanıdığım, pırıl pırıl kardeşlerimizdi. Şehitlerimizin emanetleri bizim emanetimizdir" dedi. Kazada hayatını kaybeden itfaiyecilerin yakınlarının da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. İsmail Kaya için Orhaneli Merkez Camisi'nde, Yunus Akşit için Orhaneli Karaoğlanlar Mahallesi Camisi'nde, Aydın Doğru için Orhaneli Akçabük Mahalle Camisi'nde, Sinan Amil için ise Kestel Selahattin Yıldız Camisi'nde öğlende cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından 4 itfaiye personeli toprağa verilecek. DHA

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Bursa itfaiyecilerine ağladı
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