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Giriş Tarihi: 20.7.2023 03:40

Bursa'da feci kaza! Otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, inşaat alanına düştü. Araçta bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

AA
Bursa’da feci kaza! Otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Oktay Bora idaresindeki 16 CYF 71 plakalı otomobil, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp kaldırımı aşarak inşaat alanına uçtu.

Kazada, Bora ve araçta bulunan Onur Karaorman ile Serdar Sezgin (20) otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar bulunduğu yerden çıkartılırken Serdar Sezgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Oktay Bora'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Bursa'da feci kaza! Otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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