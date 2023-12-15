Bursa’da inanılmaz olay: Tarihi çarşının çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı!

"YAĞMUR YAĞDIĞINDA SIZINTI YAPAN NOKTALARA KOVA KOYUYORUZ"

Yeni restore edilen çarşının kaplamaları tamir edilmezse daha büyük zarara uğrayacağını söyleyen çarşı esnafı Bülent Aydemir, "Kapalı çarşıda esnafım.Bizim çarşının çatısında kurşun kaplamalar vardı, yaklaşık iki ay önce çalındı. Belediye'ye ve yetkili yerlere başvurduk fakat bir sonuç alamadık. Yağmurlar başladı ve dükkanlarımızın üst tarafından sızıntılar yapıyor. Yağmur yağdığında sızıntı yapan noktalara kova koyuyoruz ve böyle geçici çözümler üretiyoruz. Biz yetkililerimizden tam bir çözüm bekliyoruz. Yaklaşık 7 esnaf bu durumdan mağdur oluyor. Kurşun levhaların bir kısmını çalmışlar, kalanları ise çalmak için hazırlamışlar ama çalamamışlar. Değerli ve kolay çalınacak biz malzeme olduğu için gözlerini buralara diktiler, çarşımızın girişinde bulunan çeşmedeki kurşun levhayı bile çalmışlar. 2 yıl önce belediye çarşımızın iç kısmını tamamı ile restore etti. Şuanda çatının belli bir kısmında levha yok. Bu yağmurlarda dükkanların içine su bu kadar akıyorsa yarın, öbür gün kar yağdığında sünger gibi bütün suyu içeriye çekecek ve restorasyonun tamamını hiç edecek. Bu sızıntılar elektrik tesisatlarına da sorun oluşturuyor, sızma yapan bölgelerden elektrik tesisatları geçiyor ve dükkanların şalterleri atıyor, Allah göstermesin bir gün daha farklı sıkıntılarda yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Çatıdan çalınan kurşunlar dron ile de görüntülendi.