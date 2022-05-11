Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali sinemaseverlere kapılarını açıyor

Jüri üyeleri arasında Metin Günay, Mehmet Bozdağ, Gani Müjde, Cengiz Bozkurt, Doğan Ümit Karaca, Eylem Kaftan ve Filiz Zengin gibi sinemanın ve televizyonun duayen isimlerinin bulunduğu Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali; kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel kategorilerinde yarışacak 24 filmle izleyici karşısına çıkacak.

Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 8 gün sürecek gösterimlerin ardından ödüller, 20 Mayıs 2022 tarihinde Afyonkarahisar Moto Kross Meydanı'nda yapılacak törenle sahiplerini bulacak.





BÜYÜK TAARRUZ ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ'NE 116 FARKLI ÜLKEDEN YOĞUN İLGİ

Büyük Taarruz' un 100. yılına ithafen, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Afyonkarahisar Valiliği himayesinde düzenlenen ve 16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali, dünyanın dört bir yanından yoğun ilgiyle karşılandı. Başta İran, Türkiye, Brezilya, Hindistan, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Rusya olmak üzere 116 farklı ülkeden toplamda 3055 film başvurusu alan Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali; pek çok farklı ülke ve pek çok farklı kültür tarafından yoğun ilgi gördü.

Jüri üyeleri arasında Metin Günay, Mehmet Bozdağ, Gani Müjde, Cengiz Bozkurt, Doğan Ümit Karaca, Eylem Kaftan ve Filiz Zengin gibi sinemanın televizyonun duayen isimlerinin bulunduğu Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller Afyonkarahisar Moto Kross Meydanı'nda yapılacak törenle sahiplerini bulacak.