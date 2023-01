Büyük yangında ’Böyle acı mı olur Allah’ım’ diye ağlayan kadın yeni evine kavuştu

'EVİMİ BIRAKIP GİDEMEDİM'



O gün yaşadıklarını unutamadığını söyleyen Gülsüm Uysal, "Yukarıda yangının çıktığını gördüm. Bir anda alevler, duman bastı. O günü unutmak mümkün değil, her an yaşıyoruz. Bugünümüze şükürler olsun. Her şeyimizi bıraktık, sadece üstümüzdeki kıyafetle çıktık. 15-20 dakika içerisinde bir anda köy alevlerin arasında kaldı. Dumandan gözlerimiz görmüyordu. Evimi bırakıp gidemedim. Eşim rahatsızlandı ve hastaneye götürdüler. Ben gitmedim, evimi bırakıp gidemedim" dedi.