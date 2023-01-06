Büyük yangında ’Böyle acı mı olur Allah’ım’ diye ağlayan kadın yeni evine kavuştu

'ÇOCUKLARIMIN BİR FOTOĞRAFI BİLE KALMADI'



Alevlerin arasında kalınca büyük korku yaşadıklarını belirten Uysal, "O sırada telefonla eşim bana durumun nasıl olduğunu sordu. Ona 'Yetiş hiçbir şeyimiz kalmadı' derken görüntüler çekilmiş. Çok şükür, bir senenin içerisinde evimiz yapıldı. Evimize girdik. Belediye başkanlarımızdan ve yardımseverlerimizden Allah razı olsun. Eşyalarımızı aldık, yuvamıza girdik. Ama o anlar mümkün değil, unutulmaz. Çocuklarımın bir fotoğrafı bile kalmadı" diye konuştu.