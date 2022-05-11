Çarptığı bisikletliyi ölüme terk edip kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 38 AGG 485 plakalı otomobil bisikletli bir şahsa çarptı. Metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.