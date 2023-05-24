Caz müziğinin duayeni İlham Gencer’i kaybettik

Türk caz müzisyeni, piyanist şantör Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında vefat etti. Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer yaptığı paylaşımda, "Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi, dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadelerini kullandı.