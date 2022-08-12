Cem’den iyi haber: 20 kiloya ulaştı

AkdenizÜniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra tedavi gören Cem Muhammet A.'nın (9) son durumuyla ilgili bilgi verdi. Cem Muhammet'in gayet iyi olduğunu, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hareket ettiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama hala ara ara takip etmemiz gerekiyor, çünkü zaten gelişme geriliği var, onu da hemen aşmasını beklemiyoruz. İştahı yerinde, gelen bütün tabağı son noktasına kadar tüketiyor. İlk geldiğinde 17 kiloydu, şu anda 20'ye yaklaştı. Kilo alımı istediğimiz gibi. Artık kalpte, böbrekte, karaciğerde herhangi bir sıkıntısı yok. Çok hareketli, arada bahçeye inip oyunlar oynuyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.En büyük sıkıntının psikiyatrik gözlem olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, şöyle devam etti: "Cem Muhammet'in psikiyatrik gözlemi de yine devam edecek. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bakanlık uygun bir ortam hazırladığı anda çocuğumuzu taburcu edeceğiz. Hepimiz için en önemli olan şey onun kendini güvende hissettiği bir ortamda olması. O ortam için haber bekliyoruz. Uygun ortamda kendini güvende hissetmesi, hem bedensel hem psikiyatri sağlığını takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.