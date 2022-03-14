Çevirmediği dolap yok

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Giriş Tarihi: 15.3.2022

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
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Ayten öğretmeni 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı’nın, dernek yöneticisini 20 milyon, belediye çalışanını ise 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı

Ankara'da kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtıp, öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı'nın (47) yeni mağdurları ortaya çıktı. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Uludoğan (50), Dolapçı'nın kendisini 20 milyon lira dolandırdığını, belediyede şoför olarak çalışan Birol Horuzcu ise "Hobi bahçesi yapacağım" diyerek 500 bin lira dolandırıldığını anlattı.



'HAYATIMI MAHVETTİ'
Adem Dolapçı mağdurlarından biri olan Mustafa Uludoğan SABAH'a konuştu. Adem Dolapçı'nın kendisini de çiftlik yapacağını söyleyerek 20 milyon lira dolandırdığını vurgulayan Uludoğan, "Adem Dolapçı insanların iyi niyetini kullanıyor. Bu insan 76 yaşındaki annem Neksüde Uludoğan'ın üzerine senet yaptı. Annemi, beni ve kızımı dolandırdı. Kızımın adına çiftlik kurmak istiyordum. Kendisini iyi bir müteahhit olarak tanıttı. Bitirdiği işlerden bahsetti. Çiftliği Ankara Ayaş'ta yapacaktı. Çiftliğe başladı. Kendisine 6 sene önce o zaman 1 milyon euro değerinde, TL karşılığı 16 milyon lira olan açık senet verdim. İşi yarım bırakınca 'imza atıp ayrılsın' diye senedi verdim. Kırsal Kalkınma Programı'na göre sözleşme hangi müteahhitle yapılırsa o müteahhidin bitirmesi gerekiyor. Başka müteahhide işin verilme şansı olmuyor. 'İşten çekilsin' diye 1 milyon euro değerinde teminat senedi verdim. Ancak hayatımı mahvetti. Senedimi de geri vermedi. Ayrıca Adem Dolapçı'nın ABC isimli firmasına önce 970 bin lira, sonra da 3 milyon 500 bin lira havale yaptım. Bütün malzemeleri aldığı firmalara, çalıştırdığı ustalara ileri tarihli çekler vermiş. Ödeme yapmamış" dedi.

ÇİFTLİĞİ YARIM BIRAKTI
ULUDOĞAN, "Adem Dolapçı, çiftliği yarım bırakıp kaçtı. Verdiğim senet 3. kişilere geçmiş. Bütün malım mülküm şu anda hacizli. Kendi gücümle yarım kalan çiftliği bitirdim. Tüm servetim hacizli olduğu için bankalardan kredi de çekemiyorum. Ankara Kazan'da iki firmayı daha dolandırdığını öğrendim" ifadelerini kullandı. Belediye çalışanı Birol Horuzcu ise Dolapçı'nın kendisini de dolandırdığını söyleyerek, 4 sene önce altın ve dövizlerimi bozdurup vermiştim. Şimdinin 500 bin lirası ediyor. Benim hobi bahçesi hevesim vardı. Parayı almasına rağmen hobi bahçesi yapmadı. Beni dolandırdı, şikâyetçi oldum" diye konuştu.

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