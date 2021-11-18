Çifçi belgesini onaylatamadı

Edinilen bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nden Abdullah Görür (74) isimli yaşlı adam, ÇKS işlemi için geldiği Ünye Ziraat Odası'nda kalp krizi geçirdi. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden Ünye ziraat Odası personelleri zaman kaybetmeden durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ziraat odasının yakınında bulunan 4 nolu Aile Sağlığı Merkezi doktoruna konuyu bildirerek yardım istendi. Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor, Ziraat Odasına gelerek kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahalesini yapması sonrası 112 acil servis ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.