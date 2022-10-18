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Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:13 Son Güncelleme: 18.10.2022 16:16

Kocaeli'de dehşet: Damat, eşi ve kayınpederini öldürdü

Kocaeli Başiskele’de çifte cinayet. Eşiyle boşanma aşamasında olan Ö.S. kayınpederi Şahin Kılıç ve eşi Beyza Sorguç’u silahla vurarak öldürdü.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de dehşet: Damat, eşi ve kayınpederini öldürdü

Kocaeli Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan caddesinde meydana gelen olayda, eşi Beyza Sorguç ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S, bir süredir kendisinden ayrı olan ve babasının evinde kalan eşi ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'ın evine geldi.

Ancak konuşma esnasında çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu öfkelenen Ö.S, yanında getirdiği silah ile art arda ateş etti. Salih Şahin ve kızı Beyza Sorguç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerine yapılan kontrollerde öfkeli damadın vurduğu kayınpederi Salih Kılıç ve eşi Beyza Sorguç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Ö.S sorgusu için emniyete götürülürken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'de dehşet: Damat, eşi ve kayınpederini öldürdü
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