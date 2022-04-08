Çiğli meclisi grev gölgesinde! Koçer: Başka sendika ortalığı karıştırdı!

Çiğli Belediyesi Nisan ayı olağan meclis oturumu 2'nci birleşimi Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yokluğunda Başkanvekili Ali Rıza Koçer yönetiminde gerçekleşti. Meclis oturumu, belediye binası önündeki grev gölgesinde gerçekleşti. Çiğli Belediyesi şirketi Çibel A.Ş ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren ve 836 işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinde yaşanan anlaşmazlık dolayısıyla işçiler, gece yarısı grev kararını Harmandalı'daki Çiğli Belediyesi Şantiye Tesislerine astıkları pankartla duyurmuştu. Mecliste AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri konu hakkında bilgi talep ederken, meclis sonunda Koçer, konu hakkında bilgi verdi. Öte yandan Çiğli Belediyesinin 2021 faaliyet raporu Cumhur İttifakı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

"KİTAPÇIĞIN AĞIRLIĞI 1133 GRAM AMA..."

Faaliyet raporu hakkında konuşan AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Dilerdim ki bugün burada Çiğli'nin bir yıllık raporunu görüşürken belediye başkanımız da olsun ve çalışmalarla ilgili bilgi versin... Ama kendisi yok. Bu kitapçığı geçen gün aldım, çok mutlu oldum. Çok güzel ve bayağı ağır. Gittim bir hassas terazide tarttım 1133 gram bu kitapçık... Bu kadar ağır olan bir kitapçığın içinde çok iyi hizmetler olduğuna inandım. İçini açınca gördük ki siyasi partimizin adı AKP yazılmış bu hoş bir şey değil. Bunun düzeltilmesini diliyoruz. Önümüzdeki senede bu şekilde gelirse, bundan sonra bizde sizin siyasi partinize bambaşka isimlerle sesleneceğiz" diye konuştu.

"KOCAMAN BİR SIFIR"

Bir yıl içinde gerçekten de çok iyi yapılan işler olduğunu ifade eden Boztepe, yapılmayan faaliyetlere de değinerek "Kültür sanat etkinlikleri konusunda 2-3 günde bir etkinlik var. Bunları güzel yapıyorsunuz... Peki başka ne yaptık? Şehrimizde şu değişti diyebileceğimiz bir şey var mı? Kocaman bir sıfır. Hizmet anlamında değil, kentin değişimiyle ilgili... İZBAN'ın yer altına alınmasını, Millet Bahçesi'nin yapılmasını dile getirdik. Bu tren yolu 1800'lerde İngilizler tarafından yapılmış. O dönemde belki Çiğli yoktu, Menemen çok küçüktü... Ben bu konunun mecliste dile gelmesini çok isterdim. Büyükşehir'de CHP'li arkadaşlar hiç konuşmuyor, konuşmalarını çok isterdim." ifadelerini kullandı.

"DİLERİM Kİ BAŞKANIMIZ BU SEVDADAN VAZGEÇER"

Başkan Gümrükçü'nün Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilliği'ne aday olduğu iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Boztepe; "Değerli başkanımızın CHP Grup Başkan vekilliğine adaylığı söz konusu... Bu kentte, Çiğli'de insanlarımız sandığa gidip, Utku Gümrükçü'yü kendilerine Çiğli'de hizmet etmeleri için bir görev verdiler. Bizi de muhalefet olarak seçtiler. Biz de burada doğrulara doğru, yanlışa yanlış diyoruz. 'Biz sizi belediye başkanı olarak seçtik' diyorlar, 'Siz belediye işleriyle uğraşın, size ulaşamıyoruz, sokaklarda göremiyoruz' diyorlar... Dilerim ki başkanımız bu sevdadan vazgeçer ve hizmet etmeye devam eder. Grev yapan arkadaşlarımız var... Onlarla ilgilenmesini diliyoruz. Belediyemizin önünde bir alt geçit var... Bu alt geçidin itfaiyeye kadar uzatılmasını ve burada geniş bir alan yaratılmasını istiyoruz. Bunu da Büyükşehir'de dile getirmedik. Bu konuda biz AK Parti grubu olarak her türlü desteği veririz, Binali Yıldırım'ın da sözü var, gelin hep beraber bunu yapalım."

HANİ ÇÖPLÜKTEN PAY ALACAKTIK?

Çiğli'yi çöp kokusuna da değinen Boztepe; "Çiğli'yi çöplükten kurtaracağız dedik... Havalar ısınmaya başlayınca bu kentte yine çöp kokusunu çekeceğiz. İzmir'in bütün çöpü ilçemize gelmekte. Yılda 10 milyon dolar gibi bir getirisi var dendi... Bunun bir payının alınmasını defalarca dile getirdim. Bununla ilgili bir adım atıldı mı? Bunu merak ediyorum... Bizim hala bir meydanımız yok, bir meydan yaratamadık." dedi.

"BEN DAHA ÖNCE UYARMIŞTIM"

Boztepe son olarak, belediye binası önünde eylem yapan işçilere değinerek, "Bugün burada eylem yapan arkadaşlar için daha önce Büyükşehir'de de bu SODEMSEN bizi belediyeyle, işçilerle mutlaka karşı karşıya getirecek demiştim. Keşke haklı çıkmasaydım..." dedi.

AK Partili Meclis üyesi Nedim Aslan da grev yapan işçilerle ilgili bilgi istedi. Bu arkadaşlarımız neden grev yapıyor diyen Aslan sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu arkadaşlarımız neden grev yapıyor detaylı bir açıklama bekliyoruz. Onlar Çiğli'de yaşayan, emekçi, yol arkadaşlarımız... Sıkıntılarının da bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bununla ilgili geniş bir bilgi verirseniz seviniriz" dedi.

"BUNDAN SONRA BELEDİYELERDEN BÜYÜK PROJE BEKLEMEK HAYAL!"

Eleştirilere yanıt veren Grup Başkan Vekili Ali Rıza Koçer, bundan sonra belediyeciliğin çok zor olduğunu söyledi. Belediyelerin artık fiziki bina yapma şansı olmadığını belirten Koçer; "Bundan sonra belediyelerden büyük projeler beklemek hayalidir. Bundan sonra belediyeler maaş öderse en başarılı belediye olur." Diye konuştu. Sözlerine belediye işçilerin çıkmış bulundukları grev hakkında konuşarak devam eden Koçer, "Bu toplu sözleşmeler o kadar kolay değil... Çiğli Belediyesi'nde şu an en düşük maaş alan A grubu net 6 bin lira, sözleşme gereği verdiğimiz oran yüzde 36. Bu da 2 bin 137 lira oluyor. Yani net eline geçecek 8 bin 120 lira olacak. Buna yılda dört ikramiye ve diğer girdilerle hesapladığımızda aylık ortalama 9 bin 700 lira alacak. Bu en düşük... En yükseği ise şu an 8 bin lira... Bu arkadaşlarımıza yüzde 29 veriyoruz 10 bin 349 lira oluyor. Total yaptığımızda ortalama 11 bin 894 liraya geliyor. Bunun içinde gıda var, tüm hakları içinde... Keşke daha fazla verebilsek. Ama bir gerçek var. Bugün 10 bin lira geçinmek zor. Yoksulluk sınırı 15-16 bin lira. Keşke verebilsek ama koşullarımız ortada. Aslında Çiğli'de anlaşma sağlanmış... Arkadaşlarımız rakamlara evet demiş ama biz seneye 6 bin lira istiyoruz diyorlar. Burası bir kamu kuruluşu... Bir bütçesi var, geliri var, gideri var. İşin boyutu bu. Bu bence çözülür. Çok değil, başkanımız sınırları aşarak bu hakları verdi. Bu maaşları hangi belediye veriyorsa getirin biz 2 puan üstünü verelim. Arkadaşlarımız çok iyi çalışıyor ama imkanımız bu. Koşullar ve şartlar bu" ifadelerini kullandı.