Çilem Doğan ve Öznur’dan Başak Cengiz çıkışı: Sırada kim var

"Dün yine bir kadın katledildi. Başak, iş için geldiği şehirden memleketine tabutuyla gitti. Katilin annesi 'Oğlum deliydi' diyor. Katil, ifadesinde, 'Bir sebebi yok, keyfim istedi' diyor. Her gün bir kadın katledilirken, hepimiz seyirci kalıyoruz ve bu suça ortak oluyoruz. Bugün bir kadın daha acımazsızca katledildi. Birinin annesi, birinin kızı, birinin arkadaşı, birinin komşusu. Sıra kimde? Ben mi, sen mi, o mu? Katilimiz kim olacak? Babamız, eşimiz, ağabeyimiz, belki de hiç tanımadığımız biri mi? Emine Bulut, Pınar Gültekin, Başak Cengiz gibi katledilmemek için can havliyle kendilerini kurtaran bizler böyle cezalandırılacak mıyız? Ben ve daha niceleri, sırf ölmeyi reddedip kendimizi savunduğumuz için çocuklarımızdan ayrı cezaevinde mi yaşayacağız? Ne yapsaydı Gülten, Fikriye, Nevin, Yasemin, Hülya? Ne yapsaydım ben? Bugün acımasızca katledilen kız kardeşimiz Başak Cengiz gibi sokak ortasında öldürülse miydik? Acımasızca katledilen kız kardeşlerimiz için derinden yaralıyım. Işıklar içinde uyu Başak. Seni her daim yaşatacağız. Sana sözümüz olsun."