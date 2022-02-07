Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 8 tutuklama

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Bakırköy'de restoranda öldürülmesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Emniyet, olayda kullanılan silaha sahilde kayalıklar arasında ulaştı. Polisin kamera kaydına aldığı o anlarda, kayalıkların içinde bulunan silahın kedi maması ambalajına konulup atıldığı görüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatin Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge, savcılık sorgularının ardnıdan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.