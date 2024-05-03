Çocuk müstehcenliğine yönelik 77 ilde operasyon: 156 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafların ve videoların bilgisayar ortamında indirildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçerek 77 ilde düzenlediği operasyonlarda 156 şüpheliyi gözaltına adlı. Çocuk Koruma Sistemi (CPS) ve Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdikleri tespit edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, en hassas oldukları konuların başında çocukları korumak olduğunu kaydetti.