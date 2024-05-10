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Giriş Tarihi: 10.5.2024 22:36 Son Güncelleme: 10.5.2024 22:43

Çocukların laf atma meselesine aileler karıştı: 1 ölü, 2 gözaltı

Konya’da çocuklarının laf atma meselesi nedeniyle aralarında husumet oluşan Sıtkı Fidan’ı (42) bıçaklayarak öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Çocukların laf atma meselesine aileler karıştı: 1 ölü, 2 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan tarihi Sille Mahallesinde yaşandı. Sıtkı Fidan ile husumetlileri olan Ahmet G. (41) ve Muhammet Emin G. (39) arasında tartışma çıktı. Şüpheliler, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fidan'ı göğüs bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sıtkı Fidan buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturmayı yürüten cinayet polisi, olaya karıştığını belirlediği Ahmet G. ve Muhammet Emin G'yi (39) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Fidan ile Ahmet G. arasında çocuklarının laf atma meselesi nedeniyle husumetin olduğu öğrenildi.

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Çocukların laf atma meselesine aileler karıştı: 1 ölü, 2 gözaltı
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