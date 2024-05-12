Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti

Olay saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhangazi merkezde yaşayan ilkokul 3. Sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki M. G. ailesiyle birlikte anneler gününü kutlamak için Heceler mahallesindeki anneannesinin evine geldi.

İki kuzen oynuyordu. M. ve anneler günü sebebi ile aynı evde bulunan okuldan sıra arkadaşı ve kuzeni C. Ç. K. oynamaya başladı.

ANNEANNESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

İki kuzen evin üst katında oynarken C. Ç. dedesi A. B.'ye ait tüfeği aldı. C. Ç., şakalaştığı kuzeni M.'ye doğrulttuğu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşunun isabet ettiği talihsiz M. kanlar içinde yere yığıldı. O anlara şahit olan anneanne Y. B. hayatının en büyük acısını yaşadı. Olay sonrasında eve çağrılan 112 Acil servis ekibi küçük M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Orhangazi Jandarma Komutanlığı çevrede Güvenlik önlemi aldı. Jandarma Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. M.'nin cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kuzeni C. Ç. K. ve ailesi Orhangazi Jandarma komutanlığına götürüldü.