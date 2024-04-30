Çöl tozu sınırda gündüzü geceye çevirdi

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Cizre'de hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gece geç saatlerde etkisini gösteren ve gökyüzünün kızıla boyandığı Cizre'de sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar toz taşınımı nedeniyle zor anlar yaşadı.Bazı vatandaşlar ise toz taşınımından etkilenmemek için maske takarak dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar ise tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz taşımına rağmen cadde üzerindeki çay ocaklarında çay keyfi yapanlar da vardı.Park halindeki araçlar ise toz içinde kaldı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Cizre'de yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Öte yandan, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta da toz taşınımı etkili oldu.