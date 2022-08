Çöp ev esaretinden kurtarılan Cem Muhammet’ten müjdeli haber: 2 kilo 100 gram aldı kalp değerleri muhteşem

Bursa'da teyzesi tarafından çöp evde bir yıl esir tutulduktan sonra kurtarılan C.M.A.'nın (9) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Psikolojik durumu ve kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor. Kendisini şimdiye kadar ilk defa bu kadar iyi gördüm" dedi. Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A.'nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirterek "Her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu besliyoruz. Her şey olumluya gidiyor" diye konuştu.