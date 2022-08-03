Haberler Yaşam Haberleri Çöp ev esaretinden kurtarılan Cem Muhammet’ten müjdeli haber: 2 kilo 100 gram aldı kalp değerleri muhteşem
Giriş Tarihi: 4.8.2022

Çöp ev esaretinden kurtarılan Cem Muhammet’ten müjdeli haber: 2 kilo 100 gram aldı kalp değerleri muhteşem

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Çöp ev esaretinden kurtarılan Cem Muhammet’ten müjdeli haber: 2 kilo 100 gram aldı kalp değerleri muhteşem
Bursa'da teyzesi tarafından çöp evde bir yıl esir tutulduktan sonra kurtarılan C.M.A.'nın (9) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Psikolojik durumu ve kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor. Kendisini şimdiye kadar ilk defa bu kadar iyi gördüm" dedi. Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A.'nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirterek "Her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu besliyoruz. Her şey olumluya gidiyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS iptal mi oldu? ÖSYM 2022 lisans sınavı KPSS iptal edildi mi, edilecek mi, tekrarlanacak mı?
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? TOKİ 2022 sosyal konut projesi detayları netleşiyor!
Son dakika: KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber'de önemli açıklamalar
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
2022 Ağustos ayı kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE ile belli oldu! Ağustos Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç?
Aile Destek Paketi Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? e devlet ile 450- 500 TL Aile Destek Programı başvuru ve ödemeleri 2022
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022! YÖK Atlas ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim fakültesi AÖF taban puanları ve başarı sıralaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Çöp ev esaretinden kurtarılan Cem Muhammet’ten müjdeli haber: 2 kilo 100 gram aldı kalp değerleri muhteşem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA