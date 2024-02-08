Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da korkutan yangın: Otomobil kül oldu, ev zarar gördü
Giriş Tarihi: 8.2.2024 13:15 Son Güncelleme: 8.2.2024 13:28

Çorum’da korkutan yangın: Otomobil kül oldu, ev zarar gördü

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki otları yakmak istemesi neticesinde çıkan yangında bir otomobil ve evin çatısı yandı.

Ahmet TEMELCİ
Çorum’da korkutan yangın: Otomobil kül oldu, ev zarar gördü

Olay, Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları boş arazide yaktı. Otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle İdris Arabacı'ya ait garaja sıçradı. Garajda bulunan lastikler ve odunların tutuşması neticesinde alevler garajı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezinine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, bir otomobil kullanılmaz hale geldi, evin çatısı da zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da korkutan yangın: Otomobil kül oldu, ev zarar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA