Çubuk Belediyesi’nden Anneler Günü’ne özel hediye!

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallelerdeki geleneksel yaşamı ve dayanışmayı canlandırmak amacıyla yürütülen bir projenin, Anneler Günü'ne özel açılışta konuşma yaptı. Köylere inşa edilen taş fırınlarla ilgili olarak, geleneksel değerlerin korunmasının önemini vurgulayan Başkan Demirbaş, annelerin sıcaklığını ve birlikte geçirilen anıları hatırlatarak bu özel günü onurlandırdı.

BAĞLARIMIZ KUVVETLENECEK

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Eski geleneklerimizi yaşatmak adına böyle bir fikir geldi hayata geçirmeye başladık. Anneler Günü'ne özel olarak, annelerimizin sıcaklığını, fedakarlığını ve birlikte geçirdiğimiz güzel anları hatırlatarak bu köylere taş fırınlar inşa ettik. Şu ana kadar 18 köye taş fırın yaptık. Annelerimiz, eskiden çeşmelerin başında bir araya gelir, günlük hayatın telaşından uzak, samimi sohbetler ederlerdi. Şimdi bu fırınlarda, annelerimizin elleriyle yoğurduğu ekmeklerle birlikte, akrabalık ve komşuluk bağları yeniden canlanacak. Annelerimizin sağladığı birlik ve dayanışma ruhu, köylerimizdeki nüfus azalmasını dahi durdurabilir. Evlerdeki ihtiyaçların giderek bireyselleştiği günümüzde, bu tür ortak kullanım alanları, küslükleri bitirecek ve bağları kuvvetlendirecektir. Annelerimizin sevgi dolu elleriyle pişen ekmekler, sadece midesi değil, kalpleri de doyuracak." şeklinde konuştu.

"ESKİDEN BİRLİK VARDI DİRLİK VARDI"

Fırınların yerinde incelenmesi sırasında köylülerin mutluluğuna tanık olundu. Köy sakinlerinden Fadime Şen, "Eskiden aç karnımızı ne ile doyuruyorduk, şehirlere gitmek kolay değildi. Herkes ekmeğini birlikte yapardı ve beraber yerlerdi. Bir düğün olduğunda ya da bir cenaze olduğunda çöreği böreği yapılırdı. Birlik vardı, dirlik vardı o zamanlarda. Şimdi ise birlik yol dirlik yok. Eskiyi artık hep beraber eskiden olduğu gibi bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Belediye başkanımızın da arkasındayız. Anneler gününde bize böyle güzel bir jest yaptı kendisine ve ekibine çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

"KÖYLÜLER OLARAK ÇOK MEMNUN KALDIK"

Semra İlhan ise, "Anneler gününde köyümüze böyle güzel bir hizmet açıldı. Belediye Başkanımıza ve yönetimine karşı köylüler olarak çok memnun olduk. Köylülerin bu fırına ihtiyacı vardı. Eski kültürümüzü yaşatacağız. Cenazemiz olduğunda burada pide veya çöreklerimizi yemeklerimizi burada yapma imkanı olacak. Bayramlarda her gün hatta sahurda dahi bu köy fırınlarında toplanırdık. Ekmeklerimizi yapardık. Sıcak sıcak sahurda çörek börek yerdik. Bu kültürden geri kalmıştık." şeklinde görüş belirtti.

ODUNLAR MUHTARDAN

Kızılören Mahalle Muhtarı Davut ise, "Mahallemizde böyle bir şey kalmamıştı, herkes evinde yapıyordu. Belediye Başkanımız 'Anneler Gününe' özel bir açılış ile köylümüze bir kazanç olarak kendilerine ekmek yapabilecekleri bir yer için harekete geçtiler. Merkeze burası 33 kilometre uzaklıkta haftada 1 ekmekçi geliyordu. Haliyle bayatlıyordu ekmekler ve bizde sayın başkanımızla bir araya geldik durumu anlattık, sağ olsun burası yapıldı. Köylümüz istediği gibi gelecek fırını yakacak ekmeğini yapabilecek, fırının odun ihtiyacını da biz muhtarlık olarak karşılayacağız. Bayram, seyran olsun 7/24 burası açık olacak. Eskiye döndük diyebiliriz, örf, adet, gelenek ve görenekleri canlandırmış olacağız. Biz başkanımızdan çok memnunuz, başkanımla 5 yıldır tanışıyoruz bugüne kadar kapısını kapatmadı, her zaman kapısı bize açıktır." dedi.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ GÜNÜMÜZE TAŞIYORUZ"

Halime Er, "Burası ekmek fırını olarak yapıldı. Birde Anneler Günü'ne özel bir şekilde buranın yapılmasından dolayı mutluluk duyduk. Bu jesti bize yaptıkları için Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Pek çok hizmeti kendisinden bekliyoruz. Eskiden bazlama yapardık. Hamur işlerinin tamamını yaparız. İnsanların ortak alanlarının olması eskiden olduğu gibi mutluluk verici. Beraber paylaşım yapabilmek, hep beraber birlikte olmak köyümüz için çok önemliydi. Köyler şehirleşti deniliyor. Günümüze kültürümüzün taşınması gerekiyor. Misafirlerimiz geldiği zaman hazırlıklarımızı bu çatı altında ağırlayacağız." şeklinde konuştu.