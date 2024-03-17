Haberler Yaşam Haberleri Cumhur İttifakı Başkan Adayı Soydan, “Bahanesiz, liyakatli belediyecilik başlıyor”
Giriş Tarihi: 17.3.2024 15:28 Son Güncelleme: 17.3.2024 15:58

Cumhur İttifakı Başkan Adayı Soydan, “Bahanesiz, liyakatli belediyecilik başlıyor”

Seçim çalışması çerçevesinde, Mersinlilerle buluşmaya devam eden Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin’in yeterince zaman kaybettiğini belirterek, "Bahanelere sığınmayacağız. Raylı sistemi de, alt yapıyı da, imar düzenlemelerini de Cumhur İttifakı yapar. Ulaşım sorununu da biz çözeriz. Az kaldı, bahanesiz, liyakatli belediyecilik başlıyor" dedi.

Bekir COŞKUN
Cumhur İttifakı Başkan Adayı Soydan, “Bahanesiz, liyakatli belediyecilik başlıyor”

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde, her buluşmada Mersin'in sorunlarına dikkat çeken Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, sorunları yerinde tespit ettiklerini belirterek, "Mersin, bahanelerle çok zaman kaybetti. Olmayan metroya milyonlarca lira harcandı. Artık bunları geride bırakmalıyız ve bu sorunu hızlıca çözmeliyiz. Bunu da biz yaparız. Bu kentin ulaşım sorunu var. Yatırım sorunu var. İstihdam sorunu var. Üreticilerin sorunu var. Esnaflarımızın sorunu var. Bu kentin tüm dinamikleri ile bir araya geldik. Hepsinin görüşlerini ve taleplerini aldık. Bu kentte esnafı, iş insanlarını, ev hanımlarını, gençlerimizi çok önemsiyoruz. Mersin'i onlardan dinliyoruz ve her söylediklerini not ettik" diye konuştu.

"Mersin bir güneş kentidir. GES Kullanımını tüm ilimizde yaygınlaştıracağız"

Güneş enerjisinin Mersin için vazgeçilmez bir sonsuz kaynak olduğunu kaydeden Serdar Soydan, "300 günü güneşli Mersin, Güneş Enerji Sistemleri (GES) projesi için ideal bir şehir konumdadır. İşte biz de bu güzelliğimizi belediyemizin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanmak adına bu projemizi hayata geçireceğiz. Ayrıca GES kurulumlarında da hemşehrilerimize destekler vereceğiz. GES kullanımını tüm ilimizde yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu.

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Cumhur İttifakı Başkan Adayı Soydan, “Bahanesiz, liyakatli belediyecilik başlıyor”
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