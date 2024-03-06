Cumhur’un adayı Dağ’dan esnaflara yüzde 50 su ve otopark indirimi vaadi!

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Esnaf ve Sanaatkarlar Odası'nda esnaflarla buluştu. Dağ açıklamasında esnaflar ve sanatkarla yönelik olarak vaatlerini duyurdu. Dağ açıklamasında şunları söyledi: "Eşsiz İzmir'imize kazandıracağımız projelerimizin her bir hemşehrimiz gibi şehrimizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın da hayat kalitesini artıracağına, işlerini daha rahat bir ortamda yapmalarına imkan sağlayacağına inanıyorum.

11 ana başlıktan oluşan projelerimizde esnaf ve sanatkarlarımıza için özel olarak düşündüğümüz, 1 Nisan'dan sonra da hızla hayata geçireceğimiz maddelere bakacak olursak;1 Nisan itibariyle su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle yüzde 50 oranında indirime gideceğiz 5 yıl içerisinde yapacağımız toplamda 100 bin araç kapasiteli yer altı otopark projelerimizle bir sorunu daha bitireceğiz. Çok amaçlı olarak kullanılabilecek bu yer altı otoparklarımızın üzerinde spor salonu ve sanat merkezi gibi sosyal tesisler inşa edeceğiz. 'Yaşayan Kültür Park Projesi'yle, İzmir Fuarı'na tekrar eski ruhunu kazandırmayı hedefliyoruz. Fuarın her köşesinde sanat, eğlence ve tarihin iç içe geçtiği, her yaştan İzmirlinin ve şehrimizi ziyaret eden herkesin keyifle vakit geçirebileceği bir alana dönüştüreceğiz. İzmir'i bir kongre şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar ve toplantılar için modern, teknolojik altyapıya sahip mekanlarımızla, İzmir'i bilim, kültür ve iş dünyasının buluşma noktası haline getireceğiz.

Meydan Alsancak, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak, esnek kullanım alanlarına sahip olacak. Açık hava sergileri, konserler, festivaller ve çeşitli topluluk etkinlikleri için ideal bir mekân haline gelecek. 'Kalbim İzmir, Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Cazibe Merkezi Projesi'yle bu bölge, yerel esnafın ve sanatçıların ürünlerini sergileyebileceği, ziyaretçilerin alışveriş yaparken tarihi atmosferin tadını çıkarabileceği bir mekan olacak. Hayata geçireceğimiz modern otoparklar ile ziyaretçilerin ve esnafın parklanma sorunu çözülecek. İzmir'imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme ofisleriyle, küçük esnafımızın kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceğiz. Her ilçede sanat merkezi kuracak, en küçük yaştan başlamak üzere sanatla yaşamı iç içe geçireceğiz. İlçe sanat merkezlerimizden aldıkları kurs sonrasında sanatsal gelişimlerini arttırmak amacıyla şehrimizin 3 farklı noktasında sanat akademileri kuracağız." dedi.