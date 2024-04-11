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Giriş Tarihi: 11.4.2024 14:55

Daha 15 yaşındaydı: Trafik kazasında feci şekilde can verdi!

Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında 15 yaşındaki F.D. kullandığı motosiklette hayatını kaybetti.

İHA
Daha 15 yaşındaydı: Trafik kazasında feci şekilde can verdi!

Feci kaza, Göçerli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç, (39) idaresindeki 15 ABZ 542 plakalı otomobil, Göçerli köyü yakınlarında F.D'nin (15) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki M.Ç, (59) S.Ç, (40) G.Ç. (39) ile N.Ç, (2) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü F.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü İ.Ç., gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

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Daha 15 yaşındaydı: Trafik kazasında feci şekilde can verdi!
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