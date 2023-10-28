Darp edilen by-pass ameliyatlı, kalp krizinden öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde İbrahim M. (54), tartıştığı Mehmet Sait R.'nin (25) darp etmesi sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından kendini ihbar eden Mehmet Sait R. jandarmaya teslim olurken, İbrahim M.'nin ise bir süre önce by-pass ameliyatı olduğu öğrenildi. Canbalı Mahallesi, Küme Evleri mevkiinde meydana gelen olayda, sokakta karşılaşan Mehmet Sait R. ile İbrahim M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Sait R., iddiaya göre İbrahim M.'yi tekme ve yumrukla darp etti. Darp sonucu fenalaşan İbrahim M. hayatını kaybetti. Talihsiz adamın bir süre önce by-pass ameliyatı olduğu öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekiplerini arayarak kendini ihbar eden Mehmet Sait R., gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.