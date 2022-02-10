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Giriş Tarihi: 10.2.2022 15:29 Son Güncelleme: 10.2.2022 15:43

Darp olayı Bodrum’u ayağa kaldırdı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Darp olayı Bodrum’u ayağa kaldırdı

Bodrum’da 43 yaşındaki H.G.'nin 4 kişi tarafından öldüresiye darp edilmesi, ilçede yaşayanları ayağa kaldırdı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'da 43 yaşındaki H.G., Bitez Mahallesi'ndeki otoparkının bir bölümüne komşu restoran işletmecilerince eklenti yapıldığı iddiasıyla restoran yetkilileri ile konuşmaya gitti.

H.G., işletmeci M.Y., kardeşi M.E.Y ile A.Y. ve A.Y., otoparkta H.G.'yi kovalamaya başladı. 4 kişi, H.G.'yi yerde tekme ve yumruklarla darp etti. Kanlar içerisinde kalan H.G., darp edildiği sırada kısa süreli baygınlık geçirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından H.G'nin yaptığı suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine M.E.Y., A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. Şahıslardan M.E.Y. ve A.Y. gasp, yağma ve darp suçlarından tutuklandı. A.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İşletmeci M.Y.'nin ise arandığı öğrenildi. Olayla ilgili firari M.Y.'nin 40'tan fazla suç kaydı olduğu ancak Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden akıl sağlığı yerinde değil raporu aldığı için işlediği suçlardan hapis cezası almadığı belirtildi.

BODRUM'DA SİZE GEÇİT YOK

Olayın ardından Bodrum halkı isyan etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı paylaşımda, "Başka bir insanın arsasını izinsiz kullanacak kadar utanmaz, bu kullanıma haklı olarak itiraz eden arsa sahibini 4 kişi birden öldüresiye dövecek kadar vicdansız ve Bodrum'u dağ başı zannedecek kadar cahil olan mafya özentileri, size sesleniyorum. Bodrum, dünyaca ünlü bir turizm kenti olmasının yanı sıra; sizin gibilere geçit vermemek uğruna şehit olmayı göze alan kahraman emniyet güçlerinin ve yine sizin gibi kanun tanımazlara hak ettikleri cezayı veren çok değerli yargı mensuplarının da kentidir. Dolayısıyla, Bodrum'da size geçit yok, hiçbir zaman da olmayacak" dedi.

KİM GELİRSE GELSİN DEMEYİN

Bodrum'daki mülk sahiplerine de seslenen Ahmet Aras, "Ayrıca, Bodrum'daki gayrimenkullerini kiraya veren mal sahipleri, sizlere de sesleniyorum. Bitez'de yaşanılan üzücü olayın faili olarak aranılan mekan işletmecisinin, 40 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bundan sonra lütfen, mülklerinizi kiralamadan veya devretmeden önce muhatabınızın kim olduğunu iyi araştırın, gerekirse bizlerden de destek alın. Daha fazla kira versin, kim gelirse gelsin demeyin. Derseniz gözümüzdeki yeriniz, daha fazla gelir için tercih ettiğiniz suç makinesi kiracılarınızla bir olur, bilesiniz. Çünkü Bodrum, bir kolunu tekne yaparken kaybettikten sonra, kalan tek koluyla tekne yapmaya devam ederek dünyanın hayranlığını kazanabilecek kadar sıra dışı, çalışkan, dürüst insanların kentidir. Gözü dönmüş canilerin ve mal sahiplerinin değil" ifadelerini kullandı.

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Darp olayı Bodrum’u ayağa kaldırdı
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