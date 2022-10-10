Haberler Yaşam Haberleri Datça'da 59 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 10.10.2022 17:51 Son Güncelleme: 10.10.2022 17:54

Datça'da 59 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde, botla denize açılma hazırlığında olan 59 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Datça’da 59 kaçak göçmen yakalandı

Datça'nın kırsal Mesudiye ve Yaka Mahalleri'nde, bir grup kaçak göçmenin botla görüldüğü bilgisi alındı. Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde denize açılma hazırlığındaki ilk kaçak göçmen kafilesi, karşılarında jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Gecenin karanlığına karışmaya çalışan 37 kaçak göçmen, saklanmaya çalıştı. jandarma ekipleri saklanmaya çalışan göçmenleri yakaladı. Bu sırada hafif ticari araçla olay yerinden kaçmaya çalışan organizatör şüphelisi bir Türk de peşine düşen jandarmalar tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, baraka ve meyve bahçelerinde saklanan 22 kaçak göçmeni daha yakaladı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

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Datça'da 59 kaçak göçmen yakalandı
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