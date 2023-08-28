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Giriş Tarihi: 28.8.2023 14:55

Denizli'de konserde bıçaklanmıştı: Enes Şipal kurtarılamadı!

Denizli'de Sarayköy ilçesindeki Tarım ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen konser alanında, bıçaklı kavgada yaralanan Enes Şipal (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

DHA
Denizli’de konserde bıçaklanmıştı: Enes Şipal kurtarılamadı!

Korkunç olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Buldan Caddesi'nde meydana geldi. Festival kapsamında düzenlenen konser alanında iki grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada Enes Şipal, göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Şipal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Denizli'de konserde bıçaklanmıştı: Enes Şipal kurtarılamadı!
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