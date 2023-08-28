Denizli’de konserde bıçaklanmıştı: Enes Şipal kurtarılamadı!

Kavgada Enes Şipal, göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Şipal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.