Haberler Yaşam Haberleri Deprem bölgesinde 22 bin yeni derslik
Giriş Tarihi: 10.11.2023

Deprem bölgesinde 22 bin yeni derslik

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Deprem bölgesinde 22 bin yeni derslik
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) deprem bölgesinde 22 bin derslik inşa edecek. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, önceki gün Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Katırcıoğlu, "Alt komisyon olarak TBMM çatısı altında yapacağımız çalışmalara ek olarak 11 ilimizde yerinde inceleme yapmayı planlamaktayız" dedi.

YENİ DERSLİKLER GELİYOR
MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman şunları söyledi: "22 bin 39 tane derslik inşa edeceğiz. Toplam maliyeti 62.5 milyar gibi bütçeye ulaşmakta. 11 ilimizde 1 milyar 439 milyonluk bakım-onarım ve 660 milyonluk da güçlendirme yaptık."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da ilk mağlubiyetini yaşadı! Temsilcimiz, Ludogorets’e boyun eğdi…
Yahudi lobisinden Katil İsrail'e destek eylemine katılana 250 dolar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika! Beyaz Saray: İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş Bodo/Glimt karşısında ağır yaralı! Kara Kartal Avrupa'ya veda etti
Arnavutluk Meclisinde sis bombası şoku! Göz gözü görmedi
İşte AYM’nin tartışmalı kararları: Selahattin Demirtaş için de hak ihlali demişti!
Film değil gerçek! Güney Kore'de bir robot adamı böyle öldürdü...
Dünyaca ünlü çocuk yıldız ölü bulundu! Rehabilitasyon merkezindeyken...
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesinde 22 bin yeni derslik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA