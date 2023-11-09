Deprem bölgesinde 22 bin yeni derslik

MilliEğitim Bakanlığı (MEB) deprem bölgesinde 22 bin derslik inşa edecek. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, önceki gün Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Katırcıoğlu, "Alt komisyon olarak TBMM çatısı altında yapacağımız çalışmalara ek olarak 11 ilimizde yerinde inceleme yapmayı planlamaktayız" dedi.MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman şunları söyledi: "22 bin 39 tane derslik inşa edeceğiz. Toplam maliyeti 62.5 milyar gibi bütçeye ulaşmakta. 11 ilimizde 1 milyar 439 milyonluk bakım-onarım ve 660 milyonluk da güçlendirme yaptık."