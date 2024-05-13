Depremzede anne-kızın hayali gerçekleşti

Gaziantep'te yaşayan Ayşe Ersoy (36) ve 10 yaşındaki kızı Zehra Ersoy depreme Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde yakalandı. Depremin olduğu gün aile ziyareti için Kahramanmaraş'a ziyarete giden ve şiddetli sarsıntı ile birlikte bulundukları bina yıkılan anne ve kız depremin ardından saatler sonra enkaz altından kurtarıldı. Annesi, babası, kardeşi enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ayşe Ersoy, kızı için yaşama tutundu. Gaziantep'e getirilerek 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan ve ayaklarında ciddi sıkıntı bulunan anne ve kız daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Burada Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık tarafından gerçekleştirilen farklı operasyonlarla Ayşe ve Zehra Ersoy ayaklarını kaybetmekten kurtuldu. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla sedye ile geldikleri hastaneden yaklaşık 1 yıl sonra yürüyerek çıkmanın sevincini yaşayan anne ve kız gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Ersoy, "Annem, babam, kardeşlerim olmak üzere ailemden 9 kişiyi kaybettim. 23 akrabam da depremde hayatını kaybetti. Yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Ancak kızım için hayata yeniden tutunmam gerekti. Ayaklarımızı hissetmiyorduk. Artık yürüyebileceğimizi düşünemiyorduk. Ancak Doç. Dr. Işık'ın gerçekleştirdiği operasyon sonrası yürüyebiliyoruz. Mutluluğumuzu tarif edebilecek bir kelime yok" dedi.

Başarılı geçen operasyonlarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Işık ise, "Ülkemizi sarsan deprem felaketinin üzerinden uzun zaman geçse de geç dönem etkilerini silmeye yönelik çalışmalarımız hala devam etmektedir. Küçük Zehra da depremde annesi ile birlikte enkaz altında uzun süre kalma sonucunda ağır yaralanmıştı. Erken dönemde onu yapılan müdahaleler sonrasında yeniden hayata bağlanmıştı. Ancak Zehra bacaktaki bir siniri ezildiği için ayağını hareket ettiremiyor, yürüyemiyordu. Kliniğimizde yaptığımız muayene ve tetkikler sonrasında hastamızın ayağını yeniden kullanabilmesi için planlar yapıldı. Ameliyatla ayağın başka bölgesinden alınan tendon diğer tarafa transfer edildi. Böylece yapamadığı hareketler için yeni bir kas grubu devreye sokulmuş oldu. Bir aylık alçı içinde iyileşme süreci sonrasında yavaş yavaş yürüme egzersizlerine başlandı. Bugün gelinen noktada kendi başına rahatça yürümesi ve gözlerindeki mutlu ışıltı görülmeye değerdi. Bu süreçte annesinin de ayak bileğinde yapılan ameliyat sonrası artık o da rahat yürümeye başladı. Bizler depremin geç etkilerine karşı verdiğimiz mücadelenin meyvelerini görünce çok mutlu olduk. Anne ve kızına sağlık dolu ve özgürce hareket edebilecekleri bir ömür diliyoruz" diye konuştu.