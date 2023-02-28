DEÜ’lü jeofizikçiler: Hatay’ın doğusunda Suriye sınırında da artan bir gerilme birikimi gözlenmektedir





"DİNLEMEYE VE İNCELEMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Pazarcık merkezli depremin öncesi ve sonrasında bölgedeki sismik aktiviteye ait detayların da paylaşıldığı raporda, depremlerin meydana geldiği Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay zonları gibi önemli tektonik birimlere yönelik detaylara da yer verildi.



Üniversitenin öz kaynakları ile desteklenen bir bilimsel araştırma projesi (BAP) olarak 2019 yılında kurulan 'Dokuz Eylül Üniversitesi Sismolojik Gözlem Ağı'nın (DEUNET) önemine de değinen Doç. Dr.. Gök, "İzmir il sınırları içinde geniş bantlı sismometre içeren beş deprem kayıt istasyonuyla İzmir ve çevresinde meydana gelen depremleri ayrıntılı bir şekilde dinlemeye ve incelemeye devam ediyoruz. Bölgedeki depremleri gözlemleyerek deprem parametlerini belirlediğimiz gözlem ağımızda, bir yandan ayrıntılı sismolojik ve sismotektonik analizlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.