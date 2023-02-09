Devlet tüm gücüyle sahada

Devlet,koordinasyonu sağlamak için 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ve 68 il müdürü görevlendirdi. Bölgede 117 bin 686 personel, 24 bin 727 arama kurtarma uzmanı, 5 bin 557 iş makinesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2 gemisi görev yapıyor. Bölgede 5 bin 732 araç, 160 hava aracı, 95 mobil mutfak, 39 sahra mutfağı, 79 ikram aracı, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak,1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı aralıksız faaliyet yürütüyor. 137 bin 929 çadır ve 92 bin 738 aile yaşam çadırı kurulurken, 1 milyon 255 bin 500 battaniye, 123 bin 395 yatak bölgeye gönderildi. 18 bin 906 Mehmetçik, Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı'ndan 8 tim, İstihkam Savaş Taburu'ndan 8 tim görev yapıyor. 101 hava aracı ile 432 sorti gerçekleştirildi. Jandarma 34 helikopter ve İHA'larla 400 saat uçuş gerçekleştirirken, 120 çadır, 600 battaniye, 475 arama kurtarma ekibi, 11 jeneratör, 57 bin kilo erzak ve 240 yaralı vatandaşı taşıdı.PERASYON bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirilen teknoloji, ilk kez afet bölgesinde kullanılmaya başlandı. AKSUNGUR İHA, deprem bölgesinde vatandaşlara hizmet veriyor. AKSUNGUR, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sağlıyor.