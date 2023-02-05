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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Devletimize çok teşekkür ederiz

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Devletimize çok teşekkür ederiz
Gençlik ve ve Spor Bakanlığı'nın bu yıl 15 ilde 15 farklı temayla 7'ncisini düzenlediği ve Başkan Erdoğan'ın önceki gün video mesajla kapanış konuşmasını yaptığı Tematik Kış Kamplarına katılan gençler çok mutlu.



Aydın'da Edebiyat Kampı'na katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Mısra Bozkurt: Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın'a ilk kez geldim. Burada edindiğimiz tecrübelerin hayat yolculuğunda bana çok şey katacağını düşünüyorum. Devletimize teşekkür ederim.



Van'da Mühendislik Kampı'na katılan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Serhat Kamacı: TÜBİTAK Başkanımız, akademisyen hocalarımız ve şirket müdürlerinin bize verdiği eğitimler ile dopdolu bir etkinlik geçirdim. Masa tenisi turnuvası, bilgi yarışması ve geziler de düzenlendi.



Antalya'daki Gönüllülük Kampı'na Malatya'dan katılan Evren Yiğit: Çok eğlendik ve değerli isimler ile buluştuk, epey şey öğrendik. Çok güzel bir organizasyondu. Daha da yaygınlaştırılmalı.



Erzurum'daki Kış Sporları Kampı'na katılan Emirhan Yılmaz: Erzurum'un bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Her sene bu kampın devam etmesini diliyorum.



Mersin'deki Güzel Sanatlar Kampı'na Konya'dan katılan Semanur Yıldız: Selçuk Üniversitesi öğrencisiyim. Kampta çok güzel bilgiler edindik. Harika yerler gezdik. Sayın bakanıma çok teşekkür ediyorum.

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