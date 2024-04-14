Devrilen beton mikserinin pompasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de devrilen beton mikserinin pompasının altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Olay, 15.30 sıralarında İstanbul Ataşehir Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

İnşaat alanında çalışma yapan beton mikseri bilinmeyen bir sebeple devrildi. Bir işçi, devrilen beton mikserinin pompasının altında kaldı. Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.