Yüzde 72 kaçağın son bulmasını istemeyenler yatırıma engel oluyor!

Dicle Elektrik hizmet bölgesinde yer alan Mardin'de yatırımlarını sürdürüyor. Toplamda 1 milyar TL'ye yakın yatırımı hayata geçirecek olan şirket zaman zaman zorluklarla ve saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde yer alan Kışla Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan can ve mal güvenliği için tehlike arz eder duruma gelen elektrik şebekesi, yatırım kapsamında yer altına alındı. Mahallede yer alan Şerif Başak sitelerinde yeni hatların hanelere ulaştırılması için site içinde yapacağı çalışmada engellemeyle karşılaştı.

YATIRIMLARA İZİN VERMİYOR SÜREKLİ ENGELLİYORLAR

Diyalog çağrılarının olumlu yanıt vermesi sonucu Şerif Başak 1 ve 2 sitelerinde yatırım çalışmasını tamamlayan ve site sakinlerini yenilenen hatlarla elektrikle buluşturan dağıtım şirketi, Şerif Başak-3 sitesinde ise engellerle karşılaşmaya devam ediyor. Sitenin yer aldığı Kışla Mahallesindeki 2 milyon liralık yatırım çalışmasının engellendiğini ve site içerisinde yapılacak bağlantıya izin verilmediğini belirten yetkililer, ''Neredeyse tüm yatırım çalışmalarımızda engellerle karşılaşıyoruz. Şerif Başak-3 sitesinde site sakinleri arbede çıkararak ekiplerimizi engelledi. Hatta bununla ilgili mahkemeden tedbir kararı çıkartıp yatırımımızı durdurdular. Dicle Elektrik'in bu siteye dönük yatırım çalışmasının durdurulmasına dair tedbir kararı. Aynı gün bir başka yatırım çalışması için Yeni Turan Mahallesi'ne giden bir başka ekibimiz ise bir vatandaşın fiziksel şiddetine maruz kaldı. Ekiplerimize yapılan bu saldırılar karşısında elektriğe kavuşmayı bekleyen vatandaşlar mağdur ediliyor'' dediler

KESİNTİSİZ ELEKTRİK SAĞLAYACAK YATIRIMLARIMIZ ENGELLENİYOR

Dicle Elektrik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kesintisiz ve kayıpsız enerji vizyonumuzu ortaya koyarak elektrik iletim hatlarını yer altına alıyoruz. Site girişine kadar enerji nakil hattını yer altına aldık. Ancak site içinde gerçekleştireceğimiz çalışma için ekiplerimize müsaade edilmiyor. Tüm diyalog ve çözüm girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Diyalog çağrılarımız esnasında ekiplerimize engelleyen bazı kişiler, aynı zamanda sosyal

medya ve basın üzerinden algı yapmaya da devam etmektedir. Aynı adı taşıyan diğer iki sitede olduğu gibi çalışmaları tamamlayarak Şerif Başak -3 sitemize de kesintisiz ve kaliteli enerjiyi sağlamak istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

100 BİN KWH ELEKTRİĞİN %72.8'İ KAÇAK KULLANILIYOR

Enerjinin verilmesine müsaade edilmeyen Şerif Başak-3 sitesinde ise günlerce süren diyalog çalışmaları cevapsız kaldı. Aylık tüketimi 100 bin kWh olan sitede yüzde 72,2 kaçak kullanım yapıldığı tespit edildi. Dicle Elektrik yetkilileri "Bu bölgedeki elektrik hatlarının yer altına alınması için 2 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Yüzde 72 kaçağın son bulmasını istemeyenler yatırımı engellemeye çalışıyor. Buradaki kaçağın Türkiye'ye faturası yıllık 2.2 milyon TL'yi buluyor" dedi.