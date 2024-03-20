Direksiyon eğitmeni kazada hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde bir sürücü kursunun direksiyon eğitmeni, kullandığı kurs aracının bir minibüsle çarpışması sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre; sürücü kursu eğitmeni Çetin Y.'nin kullandığı kurs aracına ait otomobil, önce ara sokaktan çıkan minibüse, çarpmanın etkisiyle de bariyerlere çarptı. Kazada Çetin Y. hayatını kaybederken, kursiyerler S.A. ve L.K. yaralandı. Yaralı kursiyerler ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü E.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çetin Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.