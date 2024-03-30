Direksiyon hakimiyetini kaybedip kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.