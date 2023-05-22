Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV'nin 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
YURT İÇİ 5 BİN 950, YURT DIŞI 2 BİN 750
Erbaş, paylaşımında, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
#KurbanınıPaylaş Kardeşinle Yakınlaş— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 22, 2023
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5.950 TL, yurt dışında ise 2.750 TL olarak belirledik.
Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi… pic.twitter.com/hspFbaVykS