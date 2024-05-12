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Giriş Tarihi: 12.5.2024 22:35 Son Güncelleme: 12.5.2024 23:54

Diyarbakır’da damat tapu tartışması nedeniyle dehşet saçtı! Kayınpederini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

Diyarbakır'da 30 yaşındaki damat S.A., tapu nedeniyle tartıştığı kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini ve eşini yaraladı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da damat tapu tartışması nedeniyle dehşet saçtı! Kayınpederini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan Kapitol 2 Sitesinde meydana geldi. Aralarında tapu nedeniyle tartışma çıkan ailede damat S.A., silahla 50 yaşındaki kayınpederi Yılmaz Bekçi'yi öldürdü, dini nikahı eşi 29 yaşındaki E.Bekçi ve 45 yaşındaki kayınvalidesi S. Bekçi'yi yaraladı.

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralı anne ve kızın tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan damacı yakalamak için operasyon başlattı. Kayınpeder Yılmaz Bekçi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Diyarbakır’da damat tapu tartışması nedeniyle dehşet saçtı! Kayınpederini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı
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