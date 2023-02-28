Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
Giriş Tarihi: 28.2.2023 18:19

Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

AA
Diyarbakır’da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.

Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi.

İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Başkan Erdoğan Afşin'de duyurdu! Taşınma desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: 6'lı koalisyonun adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu...
SON DAKİKA: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
SON DAKİKA: Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti! 367 krizinin baş aktörüydü!
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli'den slogan provokasyonuna sert tepki! "Alçakça bir kurgudur"
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
Son dakika: Konya'da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Son dakika: Doğal gaza yeni indirim! BOTAŞ açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA