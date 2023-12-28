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Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:32

Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: Gözaltılar var

Diyarbakır'da polis ekiplerince yasa dışı bahis çetelerine yönelik düzenlenen ‘Setup’ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Diyarbakır’da yasa dışı bahis çetesine operasyon: Gözaltılar var

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere 'Metaverse' adı altında yasa dışı sanal bahis oynattığı belirlendi.

HESAPLARDA 2 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE HAREKETLİLİK

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için, sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri içeri aldıkları, dışarıdan gözükmemek için de iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi. Örgütün yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon TL'nin üzerinde hareketlilik olduğu tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen 'Setup' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske de incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine operasyon: Gözaltılar var
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