Dogalgaz patlaması ile hayatı karardı... 6 yıldır yatağa bağlı yaşıyor

Bilirkişi daire sahibinin ihmali olduğunu söylemesine rağmen hiçbir ceza almazken ağabeyim yatağa bağlı yaşamak zorunda kaldı. Mama ile beslenip özel bakımla yaşam mücadelesi veren ağabeyimin durumunu sormak için hiç kimse gelmedi. Çocuklarını okutmak için evine ekmek götürmek için hafta sonları taksicilik yapıyordu. 6 senedir adalet bekliyoruz. Çocukları perişan oldu ailem mağdur oldu" dedi.