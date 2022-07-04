Dogalgaz patlaması ile hayatı karardı... 6 yıldır yatağa bağlı yaşıyor

İstanbul Beyoğlu'nda 2016 yılında bir dairede meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu taksisinin içerisinde müşteri bekleyen Veysi Bulut üzerine düşen daire beton parçaları nedeniyle ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.
6 yıl önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan taksici komaya girip yatağa mahkum oldu. Aile yakınları tarafından mama ile beslenen ve aylık masrafı gün geçtikçe artan Bulut ailesi hem sorumluların gerektiği kadar ceza almamasına hem de kimsenin ilgilenmemesine isyan ettiler.
Ağabeyinin yatağa bağlı yaşam mücadelesinde yanından ayrılmayan kardeşi Mehmet Bulut, "2016'da Cihangir'de bir dairede doğalgaz patladı. Abim orada taksinin içinde sırasını bekliyordu. Patlamayla beraber bütün molozlar klima ünitesi hepsi abimin üstüne düştü. Çok ağır yaralandı. O günden beri şuuru kapalı hiç bir ihtiyacını karşılayamıyor. Kardeşim yıllardır bakıma muhtaç yatağa bağlı yaşam mücadelesi veriyor.
Bilirkişi daire sahibinin ihmali olduğunu söylemesine rağmen hiçbir ceza almazken ağabeyim yatağa bağlı yaşamak zorunda kaldı. Mama ile beslenip özel bakımla yaşam mücadelesi veren ağabeyimin durumunu sormak için hiç kimse gelmedi. Çocuklarını okutmak için evine ekmek götürmek için hafta sonları taksicilik yapıyordu. 6 senedir adalet bekliyoruz. Çocukları perişan oldu ailem mağdur oldu" dedi.