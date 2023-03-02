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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Doktorun ölümüne 15 yıla kadar hapis

ARZU KAYA ARZU KAYA
Doktorun ölümüne 15 yıla kadar hapis
İSTANBUL Ataşehir'de 17 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonun altına kalarak hayatını kaybeden Dr. Kaan Yücebaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, Yücebaş'ın ölümündeki ihmaller zincirini bilirkişi raporu ortaya çıkardı. Raporda, sadece 17 yaşındaki sürücü değil, ona yola çıkma talimatı veren işvereninin de kazaya zemin hazırladığından kusurlu olduğu belirtildi. İşveren hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü kaydedilen iddianamede, 17 yaşındaki sürücü Adem U.'nun 15 yıla kadar hapsi istendi.

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Doktorun ölümüne 15 yıla kadar hapis
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