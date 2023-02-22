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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Dolandırıcılar sert kayaya çarptı

GSM operatörü yetkilisi gibi aradıkları SABAH muhabirine, “Faturanız artacak” diyen kişi dolandırıcı çıktı. GSM şirketleri vatandaşları uyardı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
Deprem felaketini bile fırsat bilen dolandırıcılar, GSM operatöründen arıyormuş gibi yaparak vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Ancak bu defa dolandırıcılar, daha önce birçok kez bu konuda haber yapan SABAH muhabiri Arzu Kaya'ya denk geldi.
0212'li bir numaradan aranan Kaya'yı arayan kişi GSM operatörü yetkilisi olduğunu söyleyerek, telefon hattının taahhüt süresinin dolduğunu, yeni dönemde faturasının ise 389 liraya çıkacağını söyledi. Kaya, taahhüdünün henüz bitmediğini belirtince dolandırıcı telefonu kapattı. Bu kez GSM operatörünün iletişim hattını arayan Kaya'nın görüştüğü yetkili aramanın kendileri tarafından yapılmadığını ve 0212'li numaradan müşterilerinin aranmasının mümkün olmadığını kaydetti. Kendisini arayan numarayı geri arayan muhabirimiz, GSM operatöründen aldığı bilgiyi aktardı. Dolandırıcı kadın ise, bu kez farklı bir operatör adı vererek, "Bu ay biliyorsunuz ki deprem probleminden dolayı çekim gücünde bir problem yaşandı. Altyapılar yenileneceği için sizlere uygun kampanyalarla mağduriyet yaşatmamak için teklif sunuyoruz" dedi. Muhabirimizin ısrarlı soruları karşısında ise, "Siz dolandırıcı olduğumuza inandırmışsınız kendinizi" diyerek telefonu kapattı. GSM operatörleri ise vatandaşların bu tür aramalara itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
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