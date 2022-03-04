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Giriş Tarihi: 4.3.2022 21:51 Son Güncelleme: 4.3.2022 21:58

Dolma kalem dostları Beyoğlu’nda toplanıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Dolma kalem dostları Beyoğlu’nda toplanıyor

Beyoğlu’nda bir ilke daha imza atılıyor. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek özel toplantıda önemli isimler bir araya gelecek.

Dolma kalem meraklılarının cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantısında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahmet Yesevi Üniv. Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek, Gazeteci Yazar Mario Levi ve Doğan Hızlan gibi önemli isimlerin yer aldığı kırk kişi katılacak.
Kalem ustaları, koleksiyonerler, kalem tamircileri, kalem üzerine kitap yazan isimler ve kalem üzerine söylenecek sözü olan önemli isimlerin katılacağı toplantıda, dolma kalemin tarihine tanıklık edilecek.

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Dolma kalem dostları Beyoğlu’nda toplanıyor
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