Dolma kalem dostları Beyoğlu’nda toplanıyor

Dolma kalem meraklılarının cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantısında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahmet Yesevi Üniv. Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek, Gazeteci Yazar Mario Levi ve Doğan Hızlan gibi önemli isimlerin yer aldığı kırk kişi katılacak.

Kalem ustaları, koleksiyonerler, kalem tamircileri, kalem üzerine kitap yazan isimler ve kalem üzerine söylenecek sözü olan önemli isimlerin katılacağı toplantıda, dolma kalemin tarihine tanıklık edilecek.