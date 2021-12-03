Dublör cinayetinde savcı, sanığın 3 suçtan 50 yıl hapis talep etti

TANIK İFADE VERDİ

Duruşmaya Gaziantep'ten SEGBİS ile katılan tanık S.Ç., öldürülen cinayet sanığının olaydan sonra yanına geldiğini ve cinayeti işlediğini belirterek, "Kendisi ile Antalya'da öğrenciyken tanıştım. Öldürülen Muhammet Karataş'ın babasının pansiyonu vardı. Ben de onların broşürünü dağıtmıştım. Sonra onları görmedim. Sanırım kış günüydü. Evde banyo yapıyordum. Bu gelmiş. Kendisini beklemiyordum. Geldiğinde evde ailem evdeydi. Bana 'Antalya'da birini öldürdüm' dedi. Çok korktum. Tüylerim diken diken oldu. Evdekilere zarar verebilir diye endişe ettim. Evde silahlı bir katilin olduğu düşüncesi bile beni ürkütüyordu. Korkudan ihbarda edemedim. Bizde 3-4 gün kaldı. Bana öldürdüğü kişinin kendisi ile ilişkiye girmek istemesinden dolayı cinayeti işlediğini söyledi. Sonra gitti. Kahramanmaraş'ta da öldürüldüğünü duydum" dedi.

CİNAYET YAĞME VE SAHTECİLİKTEN HAPSİ İSTENDİ

Tutuklu sanık Mohammad Ghazı Jasem'in, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Jasem, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Sanık Mohammad Ghazı Jasem de tanık gibi kendisinin de korktuğunu, ne yaptıysa tehditle yaptığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın öldürülen diğer sanık ile birlikte 'kasten insan öldürme' suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık Jasem'in 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından da cezalandırılmasını istedi.

Duruşma, sanığın tutukluluğuna devam kararı verilerek karar için ertelendi.