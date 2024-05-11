Duruşma salonuna cübbeyle giren sahte avukatın 10 yıl hapsi istendi!

GERÇEK AVUKATI ARAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Bu durumdan şüphelenen Emre Kapıcı internetten arama yaparak gerçek avukat Burak Semih Yılmaz'nın ofisini aradı. Dolandırıldıklarını anlayan Kapıcı ile Baykır polise giderek şikayetçi oldu. Semih Baykır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baykır, kendini avukat olarak tanıtarak para ödemeden aldığı eşyaları dükkan sahiplerine iade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Baykır'ın 'kendini avukat olarak tanıtmak suretiyle güven sağlayarak hileli davranışlarıyla vatandaşları aldatarak kendisine yarar sağladığı, sonrasında ise hakkında kovuşturma başlamadan önce pişmanlık göstererek zararı aynen geri vermek suretiyle tazmin ettiği ifade edildi. Sahte avukat Semih Baykır hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması" suçundan dava açıldı. Baykır önümüzdeki gülerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.