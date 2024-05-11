Duruşma salonuna cübbeyle giren sahte avukatın 10 yıl hapsi istendi!

Olay, 15 Nisan 2024'te İzmir Bayraklı Adliyesi E Blok 1. katta yaşandı. Duruşma salonuna avukat cübbesiyle giren Semih Baykır (27) adliyeye ifade vermeye gelen spot eşya dükkanı sahibi Emre Kapıcı'ya (25) kendini 'Avukat Semih Yılmaz' olarak tanıttı. Baykır, Kapıcı'ya 'Spot işi mi yapıyorsun? Bana vantilatör lazım' dedi. Daha sonra Kapıcı'nın dükkanına giden Baykır, 8 bin 500 lira değerinde tekli berjer, vantilatör, ikili dolap, fırın ve lamba alarak parasını daha sonra ödeyeceğini söyledi. Baykır Kapıcı'ya avukatlığını yapmak istediğini söyledi ve daha sonra görüşmek üzere davet etti.
CEP TELEFONUNA İHTİYACIM VAR
Sahte avukat Baykır, Kapıcı'ya cep telefonu ihtiyacı olduğunu da söyledi. Bunun üzerine Kapıcı, Baykır'ı arkadaşı Kaan Can Orcan'ın (27) dükkanına yönlendirdi. Baykır, buradan 5 bin 500 lira değerinde cep telefonu aldıktan sonra ücretini daha sonra İban numarasına atacağını söyledi. Baykır Orcan'a 'Burak Semih Yılmaz' ismini ve TC kimlik numarasını vererek avukatlığını yapması için kendisine vekalet çıkarılması talebinde bulundu.
GERÇEK AVUKATI ARAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI
Bu durumdan şüphelenen Emre Kapıcı internetten arama yaparak gerçek avukat Burak Semih Yılmaz'nın ofisini aradı. Dolandırıldıklarını anlayan Kapıcı ile Baykır polise giderek şikayetçi oldu. Semih Baykır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baykır, kendini avukat olarak tanıtarak para ödemeden aldığı eşyaları dükkan sahiplerine iade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Baykır'ın 'kendini avukat olarak tanıtmak suretiyle güven sağlayarak hileli davranışlarıyla vatandaşları aldatarak kendisine yarar sağladığı, sonrasında ise hakkında kovuşturma başlamadan önce pişmanlık göstererek zararı aynen geri vermek suretiyle tazmin ettiği ifade edildi. Sahte avukat Semih Baykır hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması" suçundan dava açıldı. Baykır önümüzdeki gülerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
IĞDIR VE ŞANLIURFA'DA DA VATANDAŞLARI DOLANDIRMIŞ
Iğdır'da Aralık 2022'de bir kafede kimlik kontrolü yapan Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanında avukat cübbesi bulunan bir kişiyi gördü. Polisler şahsın yanına giderek şüphelendikleri kişiden kimliğini göstermesini istedi. Yanında avukat cübbesi bulunan Semih Baykır, avukat olduğunu ve kimlik ibraz etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler ısrarla Semih Baykır'dan avukat kimliği göstermesini istedi. Semih Baykır, avukat kimliğini gösteremeyince yalan söylediği anlaşıldı. Semih Baykır hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından tutanak tutuldu. Adliyeye sevk edilen Semih Baykır tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Semih Baykır ayrıca Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtıp esnafı dolandırmıştı.