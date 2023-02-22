Düzce’de yurtlarda kalan depremzedeler karekod sistemiyle isteklerini Valiliğe iletiyor

Uygulamayla depremzedelerin mağduriyet yaşamaması ve ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ise yurtlara yeni gelen depremzedelere karekod sistemini tanıtarak kullanmaları için yardımcı oluyor.